RAVIAD Cavo iPhone 2Pezzi/1M, [Certificato MFi] Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13 12 11 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6 Plus 6s 6 SE 2020 5 5s 5c – Argento

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,3 x 9 x 0,8 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 ottobre 2022

Produttore ‏ : ‎ RAVIAD

ASIN ‏ : ‎ B0BK8B5N1D

Numero modello articolo ‏ : ‎ ‎RAVD-001-BR-18

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Velocità di Ricarica rapida e trasmissione】 Cavetto iphone supporta una ricarica rapida da 2,4 A e un trasferimento dati ad alta velocità fino a 480 Mbps. Ci vogliono solo circa 30 minuti per caricare il telefono al 40%.

【Perfetta Compatibilità】Questo cavo caricatore iphone certificato è compatible con iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus/8, iPhone 7 Plus/7, iPhone 6 Plus/6, iPhone SE 2020, iPhone SE e altri modelli.

【Terminale 10 Volte Più Forte】 L’esclusiva tecnologia di saldatura laser del cavo ricarica iphone assicura che la parte metallica non si rompa, anche con una custodia protettiva, si adatterà bene senza perdere la connessione.

【Garanzia 24 Mesi 】24 Mesi Garanzia della RAVIAD filo caricatore iphone assicura una fruizione a lungo termine del Vostro acquisto. In caso di domande, non esitate a contattarci. Risolveremo il tuo problema entro 24 ore.

