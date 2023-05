RAVIAD Cavo iPhone 1M [Certificato MFi], Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13 12 11 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6 Plus 6s 6 SE 5 5s 5c- Nero

Descrizione prodotto

MFI

Cavo iphone 1m razie al allo smart chip, ci vogliono circa 30 minuti per caricare i tuoi iphone dispositivi dallo 0% al 40%

Elevato Qualità

Design speciale giunto antistrappo, cavo caricatore iphone 1m in grado di sopportare oltre 10000 test di flessione.

100% Compatibil

Cavo lightning 1m garantisce perfette con il tuo dispositivo iPhone, non verrà mostrato alcun messaggio di avvertimento.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 23 x 20.5 x 2 cm; 10 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 marzo 2022

Produttore ‏ : ‎ RAVIAD

ASIN ‏ : ‎ B09V2HC2F8

Numero modello articolo ‏ : ‎ RAVD-001-BW-12

【Velocità di Ricarica rapida e trasmissione】Cavo iPhone 1m dallo 0% al 40% circa 30 minuti. Supporta la ricarica rapida fino a 2,4 A, la velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps.

【Perfetta Compatibilità】Cavo caricatore iphone compatibile con iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus/8, iPhone 7 Plus/7, iPhone 6 Plus/6, iPhone SE 2020, iPhone SE e altri modelli.

【Terminale 10 Volte Più Forte】 Tecnologia di saldatura laser esclusiva del cavo di carica iphone, che garantisce che la parte metallica non si rompa, che può adattarsi bene anche con una custodia protettiva e non perdere mai la connessione.

【Garanzia 24 Mesi 】24 Mesi Garanzia della RAVIAD filo caricatore iphone assicura una fruizione a lungo termine del Vostro acquisto. Ti invitiamo a contattarci per ogni richiesta o domanda – Siamo qua per aiutarti.

€9,99