Ravenna: Turismo Sostenibile e Avventure Autentiche

Ravenna si unirà al progetto “Footprints”, un’iniziativa europea che promuove il turismo sostenibile, con l’obiettivo di trasformare la città in una destinazione eco-compatibile. Qui, ogni scelta fatta dai visitatori, dai mezzi di trasporto alle esperienze, sarà più semplice e rispettosa dell’ambiente.

La candidatura è stata presentata al TTG Travel Experience di Rimini. Durante questo evento, l’assessore al turismo Fabio Sbaraglia, insieme ad altri rappresentanti, ha annunciato la ricerca di 50 turisti che testeranno servizi di mobilità green e nuovi itinerari turistici. Questi esploratori saranno coinvolti in un sistema di “gamification” che li trasformerà in “cittadini temporanei” di Ravenna.

La call è aperta esclusivamente ai turisti che potranno soggiornare in città per cinque giorni, vivendo in anteprima le esperienze offerte dal progetto e fornendo feedback. La selezione dei candidati avverrà in base a criteri di rappresentatività per assicurare una varietà di tester. Le candidature saranno aperte sulle piattaforme dedicate del Comune e di Visit Ravenna.

Sbaraglia ha commentato che il progetto mira a creare una nuova esperienza turistica, coinvolgendo i visitatori nella comunità locale e promuovendo la scoperta autentica della città. La mobilità sostenibile sarà un aspetto centrale, con l’implementazione di percorsi ciclo-pedonali e l’uso di eco-bus. Inoltre, il sistema di “gamification” incentiverà scelte responsabili tra i turisti.

Anche la comunità locale avrà un ruolo attivo nella creazione di itinerari autentici. Le imprese, infine, beneficeranno di percorsi formativi per migliorare i servizi e ottenere certificazioni di sostenibilità. ART-ER supporterà gli operatori con servizi mirati, per migliorare i processi di innovazione e competitività nel settore turistico e culturale.