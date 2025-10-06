Ravenna: turismo sostenibile con il progetto Footprints

Giovedì 9 ottobre Ravenna parteciperà al TTG Travel Experience di Rimini, presentando una campagna per la selezione dei primi “esploratori” della nuova esperienza di turismo sostenibile della città, legata al progetto Footprints. L’evento si svolgerà presso lo stand della Regione Emilia-Romagna, nel padiglione A5/C5.

Durante la presentazione interverranno il sindaco al Turismo di Ravenna, Fabio Sbaraglia, Maria Grazia Marini, dirigente del servizio Turismo, e Francesca Ferruzzi, direttrice di Ravenna Incoming. Gli “esploratori” selezionati giocheranno un ruolo fondamentale testando servizi di mobilità sostenibile, percorsi turistici innovativi e il sistema di gamification, che trasformerà i visitatori in “cittadini temporanei”. Le loro impressioni saranno essenziali per migliorare l’offerta turistica sostenibile.

Footprints è un progetto europeo che guida Ravenna verso la trasformazione in una “destinazione sostenibile di default”. Coordinato dal Comune sotto l’iniziativa European Urban Initiative – Innovative Actions, il progetto punta a rendere le scelte dei visitatori – dai trasporti alle esperienze – semplici, autentiche e rispettose dell’ambiente, creando valore per la comunità.

Mobilità ecologica, gamification e cittadinanza temporanea sono alla base dell’iniziativa. Nuovi percorsi ciclo-pedonali e servizi ecologici promuoveranno spostamenti sostenibili, mentre un sistema di premi coinvolgerà i visitatori come attori attivi.

Footprints coinvolge diversi partner locali e internazionali, tra cui Ravenna Incoming e città come Veszprém, Dubrovnik e Altea. Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il sito www.turismo.ra.it/footprints.