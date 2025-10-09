22.9 C
Ravenna: Scopri il Turismo Sostenibile con Footprints

Da StraNotizie
In occasione della TTG Travel Experience di Rimini, Ravenna ha lanciato una call per reclutare 50 “Esploratrici ed Esploratori” per il progetto europeo Footprints, destinato a promuovere un turismo sostenibile. I partecipanti scelti trascorreranno cinque giorni in città, testando servizi, percorsi e attività sostenibili, fornendo feedback utili per migliorare l’offerta turistica.

L’assessore al Turismo, Fabio Sbaraglia, insieme alla dirigente Maria Grazia Marini e alla direttrice di Ravenna Incoming Francesca Ferruzzi, ha illustrato come il progetto trasformi i turisti in “cittadini temporanei”. Attraverso un sistema di gamification, si incentivano comportamenti responsabili e virtuosi, superando il concetto tradizionale di turismo per offrire esperienze autentiche e rispettose dell’ambiente.

I feedback raccolti serviranno a rendere l’offerta turistica di Ravenna più accessibile e sostenibile. Le iscrizioni per diventare Esploratori apriranno il 18 ottobre sulla piattaforma dedicata. Footprints offre anche opportunità per gli operatori locali, con servizi come l’Innovation Assessment, un percorso personalizzato per analizzare e migliorare la competività nel settore.

Il progetto, coordinato dal Comune di Ravenna nell’ambito dell’European Urban Initiative, punta a trasformare la città in una “destinazione sostenibile di default”, facilitando scelte sostenibili da parte dei visitatori, come l’uso di nuove infrastrutture green, percorsi ciclabili e mezzi eco-compatibili.

Footprints coinvolge una rete internazionale di partner, tra cui enti e città come Veszprém in Ungheria, Dubrovnik in Croazia e Altea in Spagna, per creare un sistema turistico integrato ed innovativo.

