Ravenna: Scopri il Turismo Sostenibile con Footprints

Da StraNotizie
Ravenna ha presentato ufficialmente, durante il TTG Travel Experience, la call per reclutare i primi “Esploratrici e Esploratori” del progetto Footprints. Questi turisti avranno l’opportunità di vivere in anteprima un’esperienza di turismo sostenibile nella città. Durante la conferenza stampa, Fabio Sbaraglia, assessore al Turismo, insieme a Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo, e Francesca Ferruzzi, direttrice di Ravenna Incoming, hanno illustrato i dettagli del progetto.

Gli Esploratori giocheranno un ruolo chiave, testando servizi di mobilità green, nuovi percorsi turistici e un sistema di gamification che trasforma i visitatori in “cittadini temporanei” di Ravenna. Sbaraglia ha sottolineato che l’iniziativa non mira solo a attrarre visitatori, ma a coinvolgerli in un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente, facendoli sentire parte della comunità.

La call, gestita da Ravenna Incoming, è aperta a 50 turisti che potranno soggiornare in città per cinque giorni e quattro notti. Durante il soggiorno, avranno l’opportunità di testare diverse attività del progetto e fornire feedback utili. I partecipanti saranno selezionati in base a criteri di rappresentatività, per garantire un campione eterogeneo e realistico. Le opinioni raccolte saranno fondamentali per migliorare l’offerta turistica di Ravenna, rendendola sempre più accessibile e sostenibile.

Le iscrizioni per diventare Esploratori si apriranno ufficialmente il 18 ottobre alle ore 18 sulla piattaforma dedicata: www.turismo.ra.it/footprints e www.visitravenna.it.

