Ravenna, Palazzetto dello Sport: crisi e polemiche politiche

Il futuro del nuovo Palazzetto delle Arti e dello Sport di Ravenna è messo in discussione da un recente annuncio del sindaco Alessandro Barattoni riguardante una prova di carico negativa su una delle travi della struttura. Questa notizia ha immediatamente sollevato la reazione dell’opposizione.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Nicola Grandi e Falco Caponegro, hanno manifestato preoccupazione per il nuovo ritardo, sottolineando che il progetto è già indietro di oltre cinque anni. Hanno inoltre denunciato l’aumento dei costi, passati da 15,5 milioni nel 2019 a 24,4 milioni attuali, con una crescita di quasi 9 milioni rispetto alle previsioni iniziali. Il partito preannuncia una richiesta di commissione d’indagine consiliare per fare luce sulle responsabilità legate al fallimento della prova di carico e richiede un cronoprogramma pubblico per i futuri collaudi e la risoluzione delle problematiche.

Anche Mirko De Carli, coordinatore di Lega – PdF – LpRa, ha criticato la situazione, descrivendola come il risultato di una gestione inefficace da parte dell’amministrazione comunale. Ha evidenziato la necessità di vigilanza costante sui cantieri da parte della giunta e ha espresso dubbi sulla capacità dell’amministrazione di coprire i costi aggiuntivi eventualmente a carico della ditta esecutrice.

De Carli ha suggerito che potrebbe essere opportuno valutare un cambio dell’azienda incaricata dei lavori, considerando i ripetuti ritardi e il superamento dei costi previsti. Ha sollecitato un’analisi approfondita per stabilire se la sostituzione della ditta sia tecnicamente ed economicamente vantaggiosa.