Ravenna: il futuro del turismo sostenibile e smart

Ravenna si avvia verso una nuova era nella mobilità turistica grazie al progetto europeo Footprints, che promuove una mobilità ecologica e servizi accessibili per un turismo più sostenibile. A partire dal 6 ottobre, nei parcheggi per autobus turistici di piazza della Resistenza e piazzale Aldo Moro, saranno avviati interventi per migliorare l’accesso e la sostenibilità a beneficio di residenti e turisti.

Le opere includeranno scavi per la posa di cavidotti che automatizzeranno e monitoreranno la gestione degli accessi e delle uscite dei mezzi. Questi lavori saranno realizzati da Azimut, incaricata dal Comune di gestire le aree di sosta. Durante i lavori su piazza della Resistenza, l’intera area di sosta per autobus sarà temporarily inaccessibile fino alla fine di ottobre; nel frattempo, i mezzi saranno diretti verso piazzale Aldo Moro.

Successivamente, saranno effettuati interventi anche nell’area di piazzale Aldo Moro, sebbene quest’ultima rimarrà accessibile con alcune limitazioni fino alla conclusione dei lavori, prevista entro novembre. Il progetto Footprints, sostenuto dall’Unione Europea, punta a fare di Ravenna un modello di turismo sostenibile e accessibile.

Con un budget di circa cinque milioni di euro, il progetto è coordinato dal Comune di Ravenna in collaborazione con partner locali e internazionali, comprese le città di Veszprém, Dubrovnik e Altea. Le azioni previste comprendono anche la creazione di Welcome hub per il noleggio di mezzi ecologici, come biciclette e veicoli elettrici. Footprints ha l’obiettivo di rendere Ravenna una “destinazione sostenibile per eccellenza”, dove ogni visita apporta benefici alla comunità e all’ambiente, valorizzando innovazione, natura e cultura.