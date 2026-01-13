Ravenna: efficientamento energetico al Tecnopolo

Il Centro di ricerca ambiente, energia e mare di Marina di Ravenna, una delle sedi del Tecnopolo di Ravenna intitolato a Raul Gardini, riceverà nuove infrastrutture e un efficientamento energetico. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un impegno economico di poco più di 2 milioni e 45mila euro, di cui quasi un milione e 700mila ottenuti tramite un bando della Regione Emilia-Romagna, oltre a fondi comunali e fondi Unibo.

L’intervento interesserà il complesso immobiliare di via Ciro Menotti 48, già in parte rifunzionalizzato, e riguarderà la realizzazione di quattro laboratori di ricerca e tre uffici, servizi igienici e un punto ristoro nell’edificio principale, oltre al ripristino della portineria. Il progetto consentirà di conseguire un significativo risparmio energetico grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico unico per entrambi gli edifici, connesso alla rete elettrica di distribuzione.

Gli assessori ai Lavori pubblici e ad Attività economiche dichiarano che l’obiettivo è supportare le attività di ricerca e innovazione svolte dall’Università di Bologna nel Tecnopolo di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione Flaminia, potenziando le attività del Centro di ricerca di Marina di Ravenna. La ricerca è di fondamentale importanza per sviluppare soluzioni innovative per affrontare la grande sfida della transizione energetica.

Nei nuovi spazi prenderanno il via diverse attività, tra cui la realizzazione di due nuovi laboratori per la ricerca sulla sensoristica applicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sulla robotica marina e sul monitoraggio ambientale marino. Saranno inoltre messi a disposizione spazi aggiuntivi per i laboratori ‘Fraunhofer innovation platform on waste valorisation and future energy supply’ e ‘Hydrogen and carbon use through energy from renewables’, per svolgere attività di produzione di composti carboniosi per la purificazione delle acque reflue e sviluppo di tecnologie per la produzione di idrogeno e per la cattura e l’utilizzo di CO2.