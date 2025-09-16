Ravenna e il progetto Footprints: turismo sostenibile in azione

A Ravenna sono giunti i delegati del progetto europeo “Footprints”, che riunisce esperti e istituzioni di diversi Paesi per innovare il turismo, rendendolo più sostenibile e consapevole. Gli incontri si svolgeranno dal 16 al 18 settembre.

Il progetto, finanziato dalla European Urban Initiative con un budget di 5 milioni di euro, ha una durata di 42 mesi e mira a coinvolgere diverse realtà locali e internazionali, tra cui Ravenna Incoming, Associazione Eutropia, Azimut Spa, e le città di Veszprém, Dubrovnik e Altea.

L’apertura ufficiale dei lavori è programmata per il 17 settembre presso Palazzo Rasponi dalle Teste, con i saluti dell’assessore alla Cultura e al Turismo. La giornata prevede anche una passeggiata nel centro storico e una visita al nuovo Sant’Alberto Nature Welcome Hub, un progetto di accoglienza turistica e valorizzazione ambientale. In serata, i delegati parteciperanno a una cena tipica romagnola.

Durante l’evento, l’assessore ha sottolineato l’importanza delle collaborazioni tra i partner europei per sviluppare azioni comuni che possano avere un impatto positivo e duraturo nelle comunità locali.

Il programma del 18 settembre include una visita al sito del futuro Welcome Hub nel Parco Marittimo, dove saranno presenti servizi innovativi per i visitatori, come il noleggio di biciclette e mezzi elettrici. La giornata terminerà con una sessione di formazione e un pranzo con vista mare.

Il progetto “Footprints” si concentra su accoglienza diffusa e valorizzazione dei percorsi locali, puntando a rendere Ravenna e le città partecipanti destinazioni dove le scelte ecologiche e responsabili siano le più semplici e gratificanti per turisti e comunità locali.