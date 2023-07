Raven Symoné dice di avere poteri e visioni come il suo personaggio di That’s So Raven

Se Demi Lovato parla e canta con i fantasmi e vede gli alieni, c’è un’altra star di Hollywood che in questi giorni ha dichiarato di avere delle visioni. Raven Symoné durante la chiacchierata fatta in un podcast ha rivelato di avere dei poteri, proprio come il personaggio che ha interpretato per anni nella serie di Disney Channel. L’attrice ha spiegato che attinge a dei campi energetici e che i suoi spiriti guida l’aiutano.

“Credo nei sensitivi e penso che certe cose esistano davvero. Anche io possiedo delle doti speciali. Il modo in cui mi connetto è attraverso il mio trauma. – riporta People – La meditazione ha permesso ai miei spiriti guida di aiutarmi e anche oggi può succedere. Sì anche adesso posso avere delle visioni.

Io ad esempio ho la capacità di attingere ai campi energetici che mi fanno avere visioni psichiche. Ci credo davvero. Credo che in realtà gli umani abbiano la capacità nel loro cervello di attingere a campi energetici che consentono alla verità di connettersi quando sai come tradurla correttamente. – si legge su Dain in Series – Posso entrare in una stanza e percepire l’energia sul piano psichico, perché non è su un piano fisico, ma materiale.

Ho dei momenti in cui mi limito a fissare e vedo una scena che mi sta accadendo o che mi accadrà in un’altra dimensione e sono tipo, ‘Yo, questo è strano.’ Verrà il momento in cui camminerò e inciamperò nel nulla.

Questo non significa che io sia una credulona. Ma non mi fido di chiunque dica di avere delle abilità straordinarie. Ora, se qualcuno mi dice di guardare nella sua sfera di cristallo gli chiederò di ridarmi i miei soldi’. Ma credo che ci siano aure naturali che racchiudono le esperienze di tutta la nostra gente, assolutamente”.

Raven-Symoné says she has certain psychic visions like her character in ‘That’s So Raven’:

“I do have moments where I really will just stare and I will see a scene that is happening to me or that is going to happen to me in another dimension and I’m like, ‘Yo, this is weird,’” pic.twitter.com/dBP4hPA9XY

