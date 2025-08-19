Ravello Festival: i Concerti da Non Perdere in Italia

Il 73° Ravello Festival si chiude con tre concerti di alto profilo che si svolgeranno sul Belvedere di Villa Rufolo.
Il primo concerto, previsto per il 22 agosto, vedrà la partecipazione della Dresdner Philharmonie e del mezzosoprano Annika Schlicht, diretti da Bertrand de Billy. Il programma comprende il Preludio da Parsifal di Wagner e i Wesendonck-Lieder, seguiti dalla Sinfonia n. 5 “Riforma” di Mendelssohn-Bartholdy. Questa selezione musicale riflette i contrasti dell’epoca romantica, unendo l’aspetto mistico di Wagner con l’etica di Mendelssohn.
Il 24 agosto, si esibirà il “baritenore” Michael Spyres, accompagnato dall’ensemble Il Pomo d’Oro. Spyres presenterà arie di Händel, Vivaldi e altri compositori barocchi, dimostrando la transizione verso la figura del tenore assoluto, capace di interpretare ruoli eroici e tessiture ampie.
Infine, il 25 agosto, la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Vasily Petrenko, chiuderà il festival con un programma che include brani di Erich Wolfgang Korngold, John Williams e Nikolaj Rimskij-Korsakov. Questi pezzi, influenzati da Wagner, mostrano l’evoluzione della musica cinematografica, evidenziando il contributo di Korngold all’estetica musicale di Hollywood.
I biglietti sono in vendita, con una specifica riduzione per i giovani sotto i 26 anni. Prima di ciascun concerto, si terranno incontri introduttivi con critici musicali. Inoltre, fino al 2 settembre, sarà visitabile la mostra Le Donne dell’Antichità di Anselm Kiefer, in collaborazione con la Galleria Lia Rumma.
