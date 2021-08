Cinque partecipanti al rave party abusivo di Valenzano di Viterbo sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale della vicina Pitigliano, nel Grossetano, per gli effetti dell’alcol: quattro sono in coma etilico, tuttavia la gravità delle loro condizioni non è tale al momento da giustificare un trasferimento a Grosseto e vengono curati nel piccolo ospedale della Maremma.

Per le strade di campagna che portano al rave party è un andirivieni continuo di ambulanze per assistere i partecipanti che si stanno sentendo male dopo giorni di ‘sballo’ e musica. Alcuni di loro vengono curati sul posto, altri trasferiti ai pronto soccorso. Non è chiarito al momento quante persone sono state soccorse e dall’area del rave le informazioni giungono frammentarie. Presidi sanitari mobili assicurano una pronta assistenza in caso di bisogno.

E’ stato di 10.000 partecipanti il giorno di Ferragosto il picco raggiunto dal rave party abusivo allestito la notte del 13 agosto, mentre nei giorni successivi la quota è stata tra le 6.000 e le 8.000 presenze. E’ la stima che risulta ai comuni toscani di Pitigliano, appunto, Manciano e Sorano, transitati da migliaia di giovani scesi in gran parte dall’Aurelia e che poi si sono diretti nell’entroterra. Le strade che portano al rave sono ora presidiate dalle forze dell’ordine che identificano e prendono le targhe dei veicoli in arrivo e partenza dal punto di ritrovo.

L’area, un terreno di aperta campagna, è stata organizzata con tir attrezzati per la musica e altre funzioni tecniche con targa francese, quindi dotata di area gastronomica, area per stupefacenti (un cartello riporta la scritta ‘fumo’), area musica e così via. Numerosi partecipanti hanno posteggiato camper e roulotte allestendo di fatto un grande campeggio. Una situazione che ha spinto i sindaci delle tre cittadine toscane a chiedere l’intervento dello Stato parlando di “incursione nei loro territori”.