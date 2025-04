Rave a Torino: Scontri tra Partecipanti e Forze dell’Ordine in una Fabbrica Abbandonata a La Cassa

Un rave organizzato a La Cassa, nei pressi di Torino, ha portato a scontri tra partecipanti e forze dell’ordine, con un bilancio di circa 300 giovani identificati e 14 feriti. Il rave si è svolto in un capannone abbandonato della Chemia Tau, e i partecipanti sono iniziati ad arrivare sabato 12 aprile. Quando le forze dell’ordine sono intervenute, all’interno dell’ex fabbrica erano presenti circa 500 persone.

Dopo diversi tentativi di sgombero, la tensione è aumentata, culminando in cariche della polizia. Intorno all’alba di domenica 13 aprile, centinaia di partecipanti hanno abbandonato il capannone, mentre molti sono rimasti all’interno. La polizia e i carabinieri hanno bloccato i partecipanti all’uscita, dando inizio a trattative per consentire il deflusso dei mezzi senza perquisizioni. Tuttavia, la situazione è degenerata quando una Peugeot è uscita a forte velocità, urtando tre poliziotti, seguita dal lancio di bottiglie.

Nel pomeriggio di domenica, i mezzi e i partecipanti hanno iniziato a lasciare il luogo del rave. Le forze dell’ordine hanno controllato i veicoli, trovando diversi altoparlanti. Complessivamente, 14 persone sono rimaste ferite, inclusi tre poliziotti e un carabiniere. Il sindaco di La Cassa, Claudio Amateis, ha espresso la sua sorpresa per l’accaduto in un paese così piccolo e inusuale per eventi di questo tipo, segnalando il caos che ha causato nella comunità locale.