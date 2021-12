Palermo, 31 dic. – A Ravanusa nel luogo in cui lo scorso 11 dicembre un’esplosione ha seminato devastazione e morte potrebbe sorgere una piazza dedicata proprio alle nove vittime della tragedia. E’ il progetto a cui lavora l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo D’Angelo. “Con Il governatore Nello Musumeci abbiamo concordato un incontro tra Capodanno e l’Epifania, con il ministro delle Infrastrutture Giovannini, invece, l’appuntamento è per la seconda/terza decade di gennaio”, dice all’Adnkronos il primo cittadino. Sul tappeto c’è proprio il progetto di ricostruzione e rigenerazione urbana che interesserà il quartiere ferito dall’esplosione che è costata la vita a nove persone, tra cui una giovane mamma al nono mese di gravidanza. L’idea è quella di ricostruire alcune delle case andate distrutte in un’altra area, per realizzare nel luogo della strage una grande piazza in memoria delle vittime.

“Stiamo parlando di risorse regionali e statali assolutamente alla portata, secondo una prima stima dell’ufficio tecnico comunale e della Protezione civile serviranno tra i 15 e i 20 milioni di euro”. Il Governo Musumeci ha già stanziato per la cittadina dell’Agrigentino due milioni di euro. Un “segno di vicinanza”, spiega il sindaco, ancora emozionato per le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che nel suo ultimo discorso di fine anno ha ricordato proprio la comunità di Ravanusa. “Ho sentito le parole del presidente qui in Municipio – dice ancora commosso il sindaco -, stiamo lavorando per sistemare gli ultimi sfollati, sei famiglie in totale ma abbiamo la disponibilità di 18 alloggi”. Nell’esplosione sono stati quasi 50 i nuclei familiari, 130 persone in tutto, rimasti senza casa. “Quasi tutti hanno trovato un alloggio – spiega D’Angelo -, molti sono in affitto, altri si sono sistemati dai parenti. In tutti questi giorni le Istituzioni mi sono state accanto, ho sentito il governatore siciliano, i capi della Protezione civile nazionale e regionale, il ministro Giovannini. Abbiamo discusso dell’emergenza e del post-emergenza”.

L’auspicio per il 2022 è che “grazie al lavoro sinergico di Stato e Regione si possa lavorare a un grande progetto di riqualificazione urbana per consentire a chi ha perso tutto di tornare ad avere un tetto e un po’ di serenità”, conclude. (di Rossana Lo Castro)