RAUW ALEJANDRO: Concerto Imperdibile il 29 Giugno al Forum di Milano [Info e Biglietti]

La superstar latina Rauw Alejandro si esibirà in Italia per un’unica data il 29 giugno 2025 all’Unipol Forum di Milano. Riconosciuto come una delle voci più innovative dell’R&B latino e della musica urban, Alejandro ha pubblicato il suo quinto album in studio, “Cosa Nuestra”, il 15 novembre 2024. L’album, scritto dallo stesso artista e prodotto da nomi prestigiosi come Pharrell Williams e Tainy, combina sensualità e ritmi magnetici, rappresentando un’evoluzione nel suo percorso artistico.

“Cosa Nuestra” è stato registrato in studi prestigiosi di Brooklyn, Miami e Porto Rico, e include singoli noti come “Touching The Sky”, “Déjame Entrar” e “Pasaporte” (feat. Mr. NaisGai). Inoltre, presenta collaborazioni con artisti di fama mondiale come Bad Bunny, Romeo Santos e Laura Pausini. Nel 2024, Rauw Alejandro ha dimostrato il suo status di icona globale attraverso esibizioni memorabili, tra cui il Global Citizen Festival e gli MTV Video Music Awards, dove ha presentato un medley dei suoi successi.

Dal suo debutto nel 2016, Alejandro è diventato un punto di riferimento nella musica latina, con collaborazioni famose e numerosi riconoscimenti, tra cui due Latin GRAMMY® e vari dischi d’oro e platino a livello mondiale. Anche in Italia ha ottenuto successi significativi, con certificazioni platino e oro per diversi brani. I biglietti per il suo concerto a Milano sono disponibili su Vivaticket e Ticketone.