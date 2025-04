RAUW ALEJANDRO ‘Carita Linda’: Nuovo Singolo e Video Tributo a Porto Rico

È uscito “Carita Linda”, il nuovo singolo di Rauw Alejandro, primo estratto dal suo album “Cosa Nuestra 2”. Il brano combina ritmi neo-bomba e sonorità urbane, portando le tradizioni musicali di Porto Rico verso nuove dimensioni. Accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Martin Seipel e El Zorro e girato a Porto Rico, il video è un omaggio all’Isola dell’Incanto, celebrando la cultura e le tradizioni afro-portoricane. Le immagini mettono in risalto i ritmi neo-bomba e le espressioni culturali, come i vejigantes, includendo anche richiami all’infanzia di Rauw nelle città di Carolina, Loíza e Canóvanas.

“Carita Linda” è stata presentata in anteprima durante il Cosa Nuestra World Tour, che ha avuto inizio con una performance memorabile. Il tour includerà anche una tappa in Italia il 29 giugno 2025 all’Unipol Forum di Milano, dove i fan italiani potranno vivere dal vivo l’energia del cantautore portoricano. I biglietti per l’evento sono disponibili su Vivaticket e Ticketone.

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire Rauw Alejandro sui suoi canali social, inclusa la sua pagina Instagram.