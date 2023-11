Rauw Alejandro canta una hit di Laura Pausini ai Latin Grammy 2023

Gli ultimi Latin Grammy Awards sono stati una sorta di Laura Pausini Show. La cantante italiana infatti è stata incoronata ‘persona dell’anno’ durante la cerimonia che si è svolta all’Exhibition Centre di Siviglia, ha ricevuto i complimenti dei suoi colleghi presenti (tra cui Maluma e Anitta) ed è stata omaggiata con un bellissimo video che ha ripercorso la sua carriera dal Festival di Sanremo del 1993 ai recenti successi. Ma non è finita qui, perché Rauw Alejandro durante la serata ha anche cantato un pezzo iconico di Laurona nostra.

Rauw Alejandro si è esibito sulle note di Se Fue (Non C’è) e secondo i suoi fan, il cantante con questo pezzo avrebbe voluto fare una dedica alla sua ex Rosalia.

Il medley di Laura Pausini.

Non solo il cantante portoricano, anche la stessa Laura è salita sul palco per esibirsi con i suoi pezzi. La Pausini ha cantato Durar, La Soledad, Víveme e la meravigliosa En Cambio No.

WHEN LAURA STARTED SINGING VIVEME & EN CAMBIO NO, I WANTED TO START CRYING. THESE TWO SONGS WERE ONE OF MY FAVE SONGS BACK IN ‘04 & ‘08 🥹💖. pic.twitter.com/HhhxJgdlJk — adım amara (@anakinspatton) November 17, 2023

