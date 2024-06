Raul e Martina, la quarta coppia di Temptation Island

Sono Raul e Martina la quarta coppia annunciata che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island.

Nei 38 secondi di video di presentazione la situazione si presenta subito chiara: a scrivere alla redazione è stata la giovanissima Martina, 23enne romana, che sta con Raul da 10 mesi, anche se dal racconto pare abbiano avuto una relazione anche anni fa.

“Scrivo a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo. Già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno perché questa gelosia può condizionare la mia libertà“. Nel video, che potete recuperare su WittyTv premendo qua, ha detto la sua anche Raul: “La mia gelosia non è così grave, non mi ritengo possessivo, sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei“.

Raul e Martina si aggiungono così alle altre coppie già annunciate: Cristian e Ludovica; Matteo e Siria; Tony e Jenny.