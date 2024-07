Raul Dumitras svela che lavoro fa e come mai guadagna tanto

Durante la sua clip do presentazione Raul Dumitras non ha raccontato molto di sé, non ha nemmeno detto che lavoro fa. Durante una delle ultime puntate di Temptation Island però il ragazzo ha detto di guadagnare “sei stipendi al mese”, da quel momento si è scatenata la curiosità sui social e molti telespettatori si sono chiesti quale fosse la professione dell’ex di Martina De Ioannon. A svelare il mistero c’ha pensato il sito Contra Ataque: “Lui non è mai stato chiaro sul suo lavoro, ma possiamo dire che fa l’imprenditore, ha un’azienda“.

Dumitras saluta i follower e svela che lavoro fa.

Raul ieri è tornato sui social e su TikTok ha salutato tutti i suoi nuovi follower. Dopo i saluti di rito Dumitras ha anche risposto ad alcuni commenti. Un utente in particolare gli ha chiesto che lavoro facesse e Raul ha spiegato che ha un’azienda di arredamenti. Deve essere un’azienda che va molto, molto bene.