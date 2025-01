Raul Dumitras, la sua reazione alla scelta di Martina De Ioannon

A Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha deciso di scegliere Ciro Solimeno, scartando Gianmarco Steri, con cui aveva creato una forte connessione emotiva. Gianmarco, pur deluso dalla decisione, ha ricevuto un’offerta per diventare tronista e ha deciso di accettare, rimanendo così in trasmissione fino alla conclusione della stagione. Nel frattempo, Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina, ha commentato la scelta sui social in modo ironico, sottolineando che era prevista. In una storia su Instagram ha detto: “Cosa ne posso pensare? Era scontato. Spero solo che i miei discorsi vengano ancora più capiti.”

Raul e Martina si erano lasciati durante il falò di confronto di Temptation Island e non si sono più riuniti. Dopo la loro separazione, Raul ha avuto incontri con diverse ragazze conosciute nel programma, mentre Martina ha ricevuto una chiamata da Maria De Filippi, che ha segnato l’inizio del suo percorso nel programma di dating. Raul ha condiviso la sua vulnerabilità post-Temptation Island, affermando di sentirne la mancanza e di essere deluso dal comportamento di Martina. Ha detto: “Ho sentito davvero tanto la sua mancanza. Non mi è piaciuta come si è posta e non mi aspettavo nulla di ciò che ho visto a Temptation Island.”

Raul ha poi rivelato che il suo sentimento per Martina si è affievolito e che ha perso fiducia in lei. Nonostante l’assenza di contatti dall’uscita di entrambi dal programma, ha accettato la situazione, anche se ha riflettuto sulla sua orgoglio che potrebbe aver ostacolato una possibile riconciliazione. Ha espresso la sua tristezza per come siano andate le cose e si è mostrato rassegnato a questa realtà. La storia tra Raul e Martina ha quindi preso una piega definitiva, chiarendo che entrambi hanno seguito strade diverse dopo l’esperienza nei programmi di reality.