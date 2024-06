Raul Dumitras di Temptation Island e quel legame con Ilary Blasi

Raul Dumitras e Martina De Ioannon sono la quarta coppia che parteciperà a Temptation Island.

Raul e Martina, la quarta coppia di Temptation Island https://t.co/0FLabzMhLN #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 9, 2024

A chiamare la redazione, come già sappiamo, è stata Martina De Ioannon perché stanca dell’atteggiamento da geloso possessivo del fidanzato. Come si legge sul suo profilo Instagram da 10 mila follower lavora al Ristorante Da Dante, famoso locale della Capitale conosciuto da diversi personaggi noti dello spettacolo e non. Fra i tanti che sono andati a mangiare lì facendosi foto con i proprietari: Wanda Nara, Mahmood, Checco Zalone e Francesco Totti. E se da una parte lei conosce Totti, dall’altra lui, Raul Dumitras, conosce Ilary Blasi.

La foto di Ilary non appare sui social di Ristorante Da Dante, ma il suo profilo compare fra i seguiti e i followers di Raul Dumitras. Di lui non si hanno molte informazioni, sappiamo solo che vive a Roma come la fidanzata. Sui social condivide molti scatti di viaggi in giro per il mondo. L’ultima foto di coppia con Martina risale allo scorso 20 maggio, in un ristorante a Ponte Milvio.

Come mai Ilary Blasi segue su Instagram Raul Dumitras? Si saranno conosciuti al Ristorante Da Dante della fidanzata Martina De Ioannon? E se la risposta è affermativa, perché la conduttrice segue lui su Instagram e non anche lei? E perché nelle foto del ristorante appare solo Francesco Totti?

Nel dubbio, vi lascio un po’ di foto del buon Dumitras.

Che il gossip abbia inizio.