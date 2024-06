Raul di Temptation Island litiga col tentatore Andrea prima ancora di entrare nel villaggio

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island abbiamo conosciuto tutte le coppie in gioco fra cui quella composta da Raul e Martina, due romani de Roma andati nel programma per cercare di ‘ridimensionare‘ la gelosia di lui. Una gelosia piuttosto invalidante ma che lui negherebbe di provare.

Eppure, non appena i tentatori si sono tolti il mantello mostrandosi, ha subito colto la palla al balzo per provocarli: “Ma come sono grossi oh, ma che vi mangiate? I sassi? Tu devi fare solo la bella statuina, in posa. e zitto”. La battuta non è passata inosservata a un tentatore, tale Andrea, che ha deciso di rispondergli per le rime: “Stai tranquillo, le curiamo noi, non ti preoccupare”. Una provocazione che a Raul non è piaciuta: “Ti curo a te se vuoi”, anche se l’ultima parola – almeno dal montaggio – è stata del tentatore, che ha chiuso: “Si, quando di pare”.

Questi sono i 13 ragazzi single che vivranno con le fidanzate nel loro villaggio! #TemptationIsland pic.twitter.com/U6Ce9HBlhs — Temptation Island (@TemptationITA) June 27, 2024

Quando poi Martina, chiamata a scegliere un tentatore che l’aveva particolarmente colpita a livello estetico, ha scelto Andrea, Raul non l’ha presa affatto bene e ha litigato con la fidanzata sostenendo di aver fatto una scelta che lo ridicolizzava “davanti a tutti”.

Raul litiga con Andrea, chi è il tentatore

“Ho 32 anni e vengo da Pescara, anche se vivo a Madrid ormai da 11 anni” – le parole di Andrea nel corso dell’intervista a WittyTv – “Sono un imprenditore nel mondo della notte, ho un discoclub e un cocktail bar. Sono un ragazzo estroverso e socievole, mi piace stare con la gente, è il mio lavoro. Fra 10 anni mi vedo con più responsabilità di quelle che ho oggi, anche se non so ancora se in Spagna o Italia. Il mio mantra? Quello che semini raccogli“. Dalla sua scheda, invece, sappiamo che ha un figlio di 7 anni. “Andrea, 32 anni: è di Madrid, dove vive e gestisce un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni ed è appassionato di calcio“.