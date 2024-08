Raul di Temptation Island beccato con una ragazza famosa

La storia tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras è naufragata in Sardegna durante la registrazione di Temptation Island. La ragazza tre settimane fa in una diretta Tik Tok ha detto di non essere pentita delle decisioni che ha preso: “Non tornerei indietro, perché doveva andare così evidentemente. Cosa penso del fatto che mi ha dato della buffona? Ci sono abituata a dire la verità. Mi ha insultata più volte in passato. Ed è anche per questo motivo che sono scappata. Io a differenza sua non l’ho mai offeso. Quindi ormai ci ridevo ogni volta che mi insultava. Se ci siamo chiariti fuori dal programma? Poteva starci, ma non è successo. Cosa ho provato quando ho visto che ha baciato la tentatrice? A dire il vero non ero scioccata, me lo aspettavo“.

: Lui era quello che si professava innamorato. Martina no. Intanto state criticando Martina e non lui che l’ha magicamente superata dopo un mese. Era ossessione. Non amore. Baci #Temptationisland #raul #martiners pic.twitter.com/og8eIc8txs — aury 🦋🔥 (@AuroraMorgavi) July 30, 2024

Raul Dumitras dimentica Martina con una nuova frequentazione?

La storia con Martina sembra essere definitivamente chiusa e Dumitras in queste settimane è stato visto in compagnia di diversi amici e amiche (e anche di una ex tentatrice) a divertirsi. Sabato sera però pare che il ragazzo abbia avuto una cena romantica con una nota influencer, Flaminia Ferretti, a beccare i due è stato Webboh.

“Sia Raul Dumitras che Flaminia Ferretti si trovavano nello stesso luogo, il ristorante SEEN by Oliver, sabato 24 agosto, pubblicando una storia persino nello stesso preciso momento. Sembrerebbe che i due stessero cenando insieme, ma è davvero così? È evidente che il volto di “Temptation Island” e Flaminia Ferretti fossero nello stesso posto ieri sera, sabato 24 agosto, come si attesta dal meraviglioso panorama. Tuttavia, la domanda è una: stavano davvero insieme in quel momento? Nonostante l’evidente somiglianza delle location nei loro video, né Dumitras né Flaminia Ferretti hanno confermato che fossero stati insieme. Al momento, non esistono prove concrete che possano confermare se i due si siano effettivamente incontrati, se fossero insieme per un motivo particolare o se, più semplicemente, si siano trovati nello stesso posto per pura coincidenza”.

Ecco le storie Instagram dei due ragazzi a confronto…