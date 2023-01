Ratzinger, il pasticcere Fiasconaro: "Panettone per tre Papi, ci mancherà molto"

“Siamo molto dispiaciuti per la morte del Papa Emerito Joseph Ratzinger, è venuta a mancare una delle persone più intelligenti e profonde che io abbia mai conosciuto”. A parlare con l’Adnkronos è Nicola Fiasconaro, il maestro pasticcere, cavaliere del Lavoro, ideatore del panettone più famoso al mondo, che dalle Madonie è finito persino sulla luna, ma anche agli ultimi tre papi, tra cui Papa Joseph Ratzinger. Nicola Fiasconaro con i fratelli Martino e Fausto, gestisce l’azienda dolciaria fondata nel 1953 dal padre Mario a Castelbuono (Palermo) in piazza Margherita. Il padre iniziò come gelatiere, quando ancora non c’erano i frigoriferi. Poi la produzione si estese alla pasticceria, dai cannoli, alle cassate, agli ” sfincioni” con crema di ricotta. E Nicola, anno dopo anno, innamorato sempre di più dell’arte pasticcera ha messo su un piccolo impero.

“Abbiamo portato i nostri panettoni agli ultimi tre papi – racconta Nicola Fiasconaro all’Adnkronos – Il primo fu Giovanni Paolo secondo, poi Papa Ratzinger e, infine, Papa Bergoglio. C’è sempre stato un rapporto di amicizia e di vicinanza con la Santa sede”. “Una stima che ci lega con la Santa sede – dice ancora Nicola Fiasconaro mentre ricorda Papa Benedetto XVI – siamo veramente molto dispiaciuti”.

E racconta di quelle volte in cui portò personalmente il suo panettone al Papa tedesco. “Lui era molto riservato – dice – ma ogni volta che riceveva il nostro panettone gioiva. Non aveva quel carattere espansivo di Papa Francesco, era tedesco, ma era sempre molto gioioso a ricevere in dono il panettone dalla mia famiglia”. “Gli faceva sempre molto piacere ricevere il panettone – ricorda ancora il Cavalier Nicola Fiasconaro -capitava regolarmente a Natale e a Pasqua. Negli anni siamo riusciti ad avere quella fiducia da parte della Santa Sede che ci rende orgogliosi. Per noi è un grande onore”. Nei giorni scorsi Nicola Fiasconaro ha portato il suo panettone anche a Montecitorio per il brindisi di Natale della premier Giorgia Meloni, che si è complimentata, elogiando il Maestro.

‘Ci sentiamo privilegiati ad avere questo rapporto con la Santa Sede’

“Ci omaggia della sua presenza, e non solo, una delle persone che io considero nella top ten dell’eccellenza italiana nel mondo, il Maestro Fiasconaro – ha detto Meloni -. Come si sa io sono da anni ambasciatrice perché le sue creazioni sono strepitose e, oggi, per chi ancora non conosce la bontà, troverete un omaggio, un pezzo fondamentale dell’eccellenza siciliana”.

“Noi ci sentiamo privilegiati ad avere avuto questo rapporto con il Vaticano – racconta ancora Nicola Fiasconaro – Anche perché nella famiglia Fiasconaro abbiamo dei religiosi, dei francescani. Un parente, padre Paolo Fiasconaro, è stato ai vertici della Cei. C’è da sempre un rapporto, una storica amicizia. Ma, soprattutto, noi da sempre abbiamo a casa dei sacerdoti. C’è anche un libro sui ‘Presbiteri Fiasconaro’. Ci sono sempre stati”.

E conclude: “Oggi la Chiesa serve più che mai, è un punto di riferimento fondamentale per le generazioni future. Bisogna stare più che mai vicini per la perdita di questo grande uomo, Papa Raztinger”.

