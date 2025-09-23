19 C
Da StraNotizie
Ratings TV: Tempesta di Ascolti tra Rai e Mediaset!

Il gran finale di “Temptation Island” ha segnato l’inizio di una nuova settimana di ascolti televisivi. Su Canale 5 è andato in onda lo speciale “Temptation Island e poi… e poi”, condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 è stato trasmesso il film “Tutto a Posto”. Elettra Lamborghini è tornata alla conduzione di “Boss in Incognito”, mentre Massimo Giletti ha riaperto i battenti del suo talk show “Lo Stato delle Cose”, sfidando programmi come “Quarta Repubblica” e “La Torre di Babele”.

Nella prima serata, Rai 1 ha trasmesso “Tutto a Posto”, che ha raggiunto 1 milione e 848 mila spettatori, con uno share dell’11,9%. Dall’altra parte, “Temptation Island e poi… e poi” ha chiuso con un 18,5% di share, raccogliendo 3 milioni e 5 mila spettatori. La puntata finale ha visto Bisciglia come protagonista.

Su Rai 2, Elettra Lamborghini ha condotto la seconda puntata di “Boss in Incognito”, con 975 mila spettatori e un share del 6,3%. Italia 1 ha trasmesso il film “Killer Elite”, che ha attratto 996 mila spettatori, pari al 6,2% di share. Giletti ha riportato “Lo Stato delle Cose” su Rai 3, interessando 920 mila spettatori e segnando il 6,6% di share. “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha ottenuto 684 mila spettatori e un share del 5,5%. Infine, “La Torre di Babele” su La7 ha totalizzato 821 mila spettatori e un 4,7% di share.

Gerry Scotti ha continuato a dominare l’access prime time con “La Ruota della Fortuna”, superando 5 milioni di spettatori e raggiungendo il 25,1% di share, mentre “Affari Tuoi” con Stefano De Martino ha ottenuto 4,3 milioni, corrispondente al 21,3% di share. Da notare anche il ritorno di “Uomini e Donne”, che ha riscosso un ottimo 25,9% nel pomeriggio di Canale 5.

