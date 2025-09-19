27.1 C
Rating Fitch: l’Italia verso un possibile upgrade creditizio

In serata, a mercati chiusi, Fitch annuncerà la sua decisione sul rating dell’Italia, suscitando particolare interesse dopo il recente declassamento della Francia ad A+. Questo avviene in un contesto di incertezze politiche legate al governo Bayrou e in attesa di un nuovo giudizio da parte di Dbrs sulla Francia.

Secondo diversi analisti, l’Italia ha buone possibilità di ottenere un upgrade dal suo attuale rating ‘BBB’. Questo miglioramento potrebbe derivare dall’ottimizzazione delle prospettive relative ai conti pubblici e dalla stabilità politica. In precedenza, Fitch aveva già aggiornato l’outlook di Roma da ‘stabile’ a ‘positivo’, suggerendo un potenziale incremento nell’affidabilità creditizia.

Filippo Mormando, strategist del debito sovrano europeo di Bbva, sottolinea l’impegno dell’Italia nel risanamento dei conti pubblici, rafforzando così l’idea di un possibile miglioramento del suo rating. Luigi de Bellis di Equita concorda, evidenziando un “mix virtuoso” di disciplina fiscale, stabilità politica e l’aumento della domanda per le obbligazioni italiane da parte degli investitori internazionali. Infine, la riduzione dello spread Btp/Bund al livello più basso dal 2015 ha contribuito a diminuire significativamente la percezione del rischio Paese.

