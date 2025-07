Rassegna Notizie dall’Amiata: un omaggio ad Andrea Camilleri

La rassegna “Notizie dall’Amiata – Parole della Contemporaneità” tornerà dal primo al 3 agosto, confermandosi come un evento di riferimento per la montagna amiatina. Ideata da Mariolina Camilleri, figlia di Andrea Camilleri, e dalla giornalista Alessandra Sardoni, la manifestazione promuove un dialogo attivo tra cultura locale e interrogativi attuali, grazie anche al forte legame che entrambe hanno con la zona.

L’evento, che ha preso avvio con il supporto di Andrea Camilleri e Antonio Manzini, mantiene viva l’intenzione di coinvolgere il pubblico in momenti di confronto. Quest’anno è particolarmente significativo in quanto si celebra il centenario della nascita dello scrittore, con una serie di incontri nei borghi di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano e Santa Fiora.

Il programma inizierà venerdì ad Arcidosso, con un incontro sul tema “Autocrazia” alle 19 in piazza della Riconciliazione, con esperti come Francesco Clementi e Lorenzo Pregliasco. Sabato a Castel del Piano il tema sarà “Dazi”, affrontato da Tito Boeri e Enrico Mentana. Domenica mattina, nel Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano, si discuterà di “Origine” con artisti e intellettuali come Paolo Canevari. L’evento si concluderà alle 19 di domenica a Santa Fiora, con un tributo ad Andrea Camilleri, ospiti Giancarlo De Cataldo e Carlo Degli Esposti, il cui intervento sarà incentrato sulla figura del grande scrittore.