Rassegna Matteo degli Organi a Prato: Musica e Storia

La II edizione della “Rassegna Matteo degli Organi”, dedicata a Matteo da Prato, rinomato costruttore d’organi del Quattrocento, prevede due concerti gratuiti: il primo si svolgerà domani nella chiesa di San Francesco, mentre il secondo avrà luogo in Duomo il 26 settembre, entrambi alle 21. Matteo, conosciuto anche come Matteo degli Organi, operava a Galciana, dove sono intitolate due strade in suo onore. Gli organi da lui realizzati sono oggi scomparsi, ma alcune delle sue canne sono state conservate e inserite in strumenti ristrutturati nei secoli, rendendole tra le più antiche del mondo.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Prato per Zipoli, presieduta dal Maestro Gabriele Giacomelli, che da anni promuove la musica organistica in città, e dall’Associazione organistica udinese, guidata dal Maestro Beppino Delle Vedove, che ha finanziato l’evento. Il primo concerto vedrà esibirsi il virtuoso Fabio Ciofini sull’organo Ghilardi-Lorenzini, con un programma che includerà opere di D. Buxtehude, J. S. Bach e compositori italiani come Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. Il concerto finale il 26 settembre sarà tenuto da Johannes Skudlik, che utilizzerà un organo a trasmissione elettrica costruito da Ruffatti, eseguendo brani di J. S. Bach, C. Franck e F. Liszt.

Il Maestro Giacomelli ha espresso gratitudine all’Associazione organistica udinese per aver scelto Prato, sottolineando la bellezza della città e dei suoi strumenti musicali. Inoltre, sta preparando la 14esima edizione del Festival Zipoli, previsto per novembre, collaborando con il Comune per definire il programma.

