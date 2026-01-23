Rassegna horror a Brescia

7.5 C
Da stranotizie
La Fondazione Brescia Musei presenta “PRESENZE: il venerdì nero” del Cinema Nuovo Eden, una rassegna di sei film dedicata al genere horror. La rassegna si svolge ogni venerdì sera e sabato pomeriggio e offre sei appuntamenti imperdibili in versione originale sottotitolati in italiano.

Il 23 gennaio la rassegna inizia con “Presence”, il nuovo film di Steven Soderbergh, che sovverte i codici del genere adottando il punto di vista di uno spirito legato a una casa. La rassegna continua esplorando le profondità più oscure dell’animo umano, portando in superficie insicurezze, paure, vizi e ossessioni.

Il 30 gennaio è la volta di “Inland Empire” di David Lynch, uno dei capolavori più enigmatici del regista statunitense, che dissolve il confine tra sogno e realtà. Il 6 febbraio si prosegue con “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli, un film che guarda a un horror più intimo e simbolico.

La rassegna prosegue il 13 febbraio con “Together” di Michael Shanks, che mette in scena un legame che si fa progressivamente claustrofobico e inquietante. Il 20 febbraio è la volta di “Weapons” di Zach Cregger, che affronta la paura come fenomeno collettivo e sociale. La rassegna si conclude il 27 febbraio con “The Ugly Stepsister” di Emilie Blichfeldt, una rilettura oscura e sorprendente del mito fiabesco.

Completa la rassegna un evento speciale: il 13 febbraio alle ore 18.30, in occasione della proiezione del film “Together”, è in programma un appuntamento speciale con la redazione de “i 400 calci” per un affondo sul genere cinematografico della rassegna. L’ingresso è gratuito su prenotazione.

