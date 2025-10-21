Rassegna di Musica a Olbia: Artisti da Conoscere

Ritorna la rassegna “Officina della Musica, artisti da conoscere”, ideata da Ottavio Cocco e dalla scuola di musica Sonora. Il centro musica Academy organizza incontri con diversi artisti.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 23 ottobre, alle ore 19, nella sede della scuola in via Bologna 3. Ospite della serata sarà Tony De Rosas, che si narrerà in dialogo con Antonello Pinna.

Ottavio Cocco ha annunciato che la rassegna, giunta alla sua terza edizione, prevede un incontro al mese, con eventi speciali. Per novembre è già confermata la presenza di Franco Castia dei Bertas, insieme a uno “special” con Gino Marielli dei Tazenda. A dicembre sarà il turno di Mauro Mibelli, mentre a gennaio interverrà il chitarrista Andrea Valeri. Infine, a febbraio, ci sarà un incontro con Giada Inzaina e Alain Pattitoni.

Cocco esprime soddisfazione per il crescente interesse verso la rassegna, sia da parte degli artisti che del pubblico. Ringrazia Giovanni del Fonso e Agostino Muzzetto, presidente e vice presidente della scuola, per il loro continuo supporto al progetto.

L’ingresso agli eventi è libero e aperto a chiunque desideri scoprire di più sugli artisti dietro la musica. L’intento della rassegna è di far conoscere la vita degli artisti, le loro ispirazioni e il significato delle loro opere, andando oltre le note e il pentagramma.