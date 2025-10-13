23.2 C
Rassegna di cinema d’autore al Cinema Ariston di Trieste

Al Cinema Ariston di Trieste è in corso la rassegna “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, che presenta opere prime dal grande evento cinematografico. Questa iniziativa, promossa da AGIS, ANEC e FICE delle Tre Venezie in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), offre al pubblico l’opportunità di scoprire nuove voci del cinema d’autore.

Le proiezioni di mercoledì iniziano alle 18.00 con il cortometraggio “El pütì pèrs” di Paolo Baiguera, che racconta di un bambino disperso in un bosco invernale e del viaggio interiore del padre tra colpa e memoria. Il film è un’intensa riflessione su fragilità e solitudine.

A seguire, alle 20.30, si proietta “Roqia” di Yanis Koussim, che narra la storia di Ahmed, afflitto da amnesia, tornato nel suo villaggio natale. La pellicola esplora la possessione come metafora di memoria e colpa all’interno di un contesto di fede.

Il programma continua con “Restare” di Fabio Bobbio, che rappresenta il momento di addio tra Sara e Denis in un ristorante, evocando la forza dei legami.

L’ultima proiezione è “100 Nights of Hero” di Julia Jackman, ambientata in un mondo oppressivo. Racconta la storia di Cherry e Hero, donne che cercano la libertà in un contesto che punisce le ribellioni femminili. Il film si ispira a un graphic novel e mescola temi di emancipazione con un’estetica innovativa.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di AGIS Triveneto e sui social.

