11.6 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Attualità

Raspadori all’Atalanta per 22 milioni

Da stranotizie
Raspadori all’Atalanta per 22 milioni

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori, ha scelto di trasferirsi all’Atalanta a titolo definitivo per 22 milioni di euro. La squadra bergamasca è riuscita a strappare Raspadori sia alla Roma che al Napoli, due club che lo avevano nel loro mirino.

L’operazione è stata definita come un’operazione lampo, in quanto la trattativa è stata condotta sotto traccia e i dettagli dell’accordo sono stati sistemati velocemente con l’Atletico Madrid. La Roma aveva dato un ultimatum a Raspadori, che era anche attratto dalla possibilità di un ritorno al Napoli. Tuttavia, il tecnico Simeone lo ha convocato per la partita contro il Deportivo La Coruna negli ottavi di finale della Coppa del Re.

Articolo precedente
Last Train 2 Shibuya: il viaggio musicale
Articolo successivo
Pannolini secchi Amazon, Size 4+, 9-15kg, 80 pezzi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.