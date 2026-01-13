Raspadori all’Atalanta per 22 milioni

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Giacomo Raspadori, ha scelto di trasferirsi all’Atalanta a titolo definitivo per 22 milioni di euro. La squadra bergamasca è riuscita a strappare Raspadori sia alla Roma che al Napoli, due club che lo avevano nel loro mirino.

L’operazione è stata definita come un’operazione lampo, in quanto la trattativa è stata condotta sotto traccia e i dettagli dell’accordo sono stati sistemati velocemente con l’Atletico Madrid. La Roma aveva dato un ultimatum a Raspadori, che era anche attratto dalla possibilità di un ritorno al Napoli. Tuttavia, il tecnico Simeone lo ha convocato per la partita contro il Deportivo La Coruna negli ottavi di finale della Coppa del Re.