Rasoio Elettrico Uomo Braun Series 8 8467cc

Braun Series 8 Men’s Beard Trimmer, Electric Shaver, Travel Case, Sonic Technology, Flexible Blades, Travel Case, Gift Idea, 8467cc Grey
Scopri il futuro della rasatura con Braun Series 8
La Braun Series 8 è un potente rasoio elettrico per barba che offre una rasatura potente e delicata sulla pelle. Grazie alla tecnologia Sonica unica di Braun, che utilizza 10.000 micro-vibrazioni, cattura più peli con un movimento delicato sulla pelle.
Caratteristiche principali
La testa flessibile da 40° si adatta alle curve del viso, garantendo una rasatura profonda anche nelle aree più difficili. La stazione SmartCare 5-in-1 seleziona intelligentemente un programma di pulizia, ricarica automaticamente il rasoio, lo pulisce, lo sanifica, lo lubrifica e lo asciuga, in modo da avere un rasoio come nuovo al tocco di un pulsante.
Vantaggi pratici
- Rasatura potente e delicata sulla pelle
- Testa flessibile da 40° per una rasatura profonda anche nelle aree più difficili
- Stazione SmartCare 5-in-1 per una pulizia e una manutenzione facile
- 100% impermeabile e utilizzabile con schiuma, gel o anche in doccia
Un prodotto di alta qualità
La Braun Series 8 è prodotta in Germania e offre una qualità eccellente. La confezione include: 1 x rasoio per barba, 1 x stazione SmartCare 5-in-1, 1 x cartuccia di pulizia, 1 x custodia da viaggio, 1 x spazzola di pulizia, 1 x alimentatore intelligente e 1 x manuale dell’utente.
Acquista ora e scopri il futuro della rasatura
Non perdere l’opportunità di provare la Braun Series 8 e scoprire un nuovo modo di rasarsi. Acquista ora e scopri la differenza che può fare un rasoio elettrico di alta qualità!
