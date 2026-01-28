Rasoio Elettrico Braun Series 9 PRO+ Uomo

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €469.99 – €329.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Braun Series 9 PRO+, Men’s Electric Shaver, Precision Trimmer, Travel Case, Flexible Blades, SmartCare, Waterproof, Lithium Ion Battery, Gift Idea, 9567cc Silver Series

La Rasatura Perfetta con Braun Series 9 PRO+

La Braun Series 9 PRO+ è il rasoio elettrico per barba che ridefinisce la rasatura, offrendo profondità e comfort sulla pelle. Grazie ai 5 elementi ProShave specializzati, tra cui il pettine di rasatura ProLift, la Series 9 PRO+ garantisce una rasatura efficace e delicata per ogni tipo di barba, sia essa di 1, 3 o 7 giorni.

Precisione e Potenza

La precisione è garantita dal trucco di precisione Pro integrato, arricchito con acciaio chirurgico, che taglia con facilità anche i capelli più lunghi, i baffi e le basette. Il rasoio è completamente fatto in Germania e costruito per durare anni con un utilizzo quotidiano, grazie alla potente batteria al litio da 60 minuti.

Vantaggi Pratici

Utilizzabile sia a secco che sotto acqua

SmartCare 6 in 1, la stazione che pulisce, asciuga e ricarica il rasoio in un solo tocco

Contenuto della Scatola

La confezione include:

1 rasoio per barba

1 SmartCare 6-in-1 con cartuccia per la cura del rasoio

1 custodia da viaggio (il colore della cerniera può variare)

1 cavo di ricarica

1 spazzola per la pulizia

Acquista Ora e Scopri la Differenza

Non aspettare ancora! Acquista la Braun Series 9 PRO+ e scopri la rasatura perfetta, con una precisione e un comfort senza pari. Il tuo viso e la tua barba ti ringrazieranno!