Rasoio Elettrico Braun Series 9 PRO + 9517s

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€414.99 – €287.25
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Braun Series 9 PRO +, Men’s Electric Shaver, Beard Trimmer, Precision Trimmer, Fabric Travel Case, Lithium Ion Battery, 100% Waterproof Gift Idea, 9517s Silver
Scopri la Braun Series 9 PRO+, il rasoio elettrico per barba di alta gamma
La Braun Series 9 PRO+ è un rasoio elettrico per barba che rivoluziona il modo di rasarsi, offrendo una rasatura profonda e confortevole sulla pelle. Con 5 elementi di rasatura specializzati ProShave, tra cui il pettine di rasatura ProLift, la Series 9 PRO+ garantisce una rasatura efficace e delicata per ogni tipo di barba, sia essa di 1, 3 o 7 giorni.
Precisione e facilità d’uso
Grazie al trinciatore di precisione Pro con acciaio chirurgico, la Series 9 PRO+ offre una precisione eccellente e taglia con facilità anche i capelli più lunghi, i baffi e le basette. Il rasoio è completamente Made in Germany e costruito per durare anni con un uso quotidiano.
Vantaggi pratici:
- Utilizzo sia a secco che sotto acqua
- Batteria al litio da 60 minuti per una lunga autonomia
- Base di ricarica inclusa
- Custodia da viaggio compresa
Caratteristiche tecniche:
- Dimensioni del pacco: 25 x 13,8 x 7,1 cm; 455 g
- Produttore: Procter & Gamble
- Numero di modello: 9517s
- Batteria: 1 batteria al litio inclusa
Acquista ora e scopri la differenza
La Braun Series 9 PRO+ è il rasoio elettrico per barba che fa per te. Con la sua tecnologia avanzata e la sua costruzione robusta, offre una rasatura profonda e confortevole sulla pelle. Non aspettare, acquista ora e scopri la differenza!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €414.99 - €287.25 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Braun Series 9 PRO +,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €179.00 - €149.00 ⭐ Valutazione: / 5 Xiaomi TV F 32, 32 inch…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €429.95 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Braun Silk·expert Pro 5 Pulsed Light Epilator,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €164.37 ⭐ Valutazione: / 5 XIAOMI Redmi Note 14, 6+128GB Smartphone, 108MP AI…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €459.00 - €249.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Tineco FLOOR ONE S5 Smart…