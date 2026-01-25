13.4 C
Rasoio Elettrico Braun Series 9 PRO + 9517s

Rasoio Elettrico Braun Series 9 PRO + 9517s

💸 Prezzo: €414.99 – €287.25

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Braun Series 9 PRO +, Men’s Electric Shaver, Beard Trimmer, Precision Trimmer, Fabric Travel Case, Lithium Ion Battery, 100% Waterproof Gift Idea, 9517s Silver

Scopri la Braun Series 9 PRO+, il rasoio elettrico per barba di alta gamma

La Braun Series 9 PRO+ è un rasoio elettrico per barba che rivoluziona il modo di rasarsi, offrendo una rasatura profonda e confortevole sulla pelle. Con 5 elementi di rasatura specializzati ProShave, tra cui il pettine di rasatura ProLift, la Series 9 PRO+ garantisce una rasatura efficace e delicata per ogni tipo di barba, sia essa di 1, 3 o 7 giorni.

Precisione e facilità d’uso

Grazie al trinciatore di precisione Pro con acciaio chirurgico, la Series 9 PRO+ offre una precisione eccellente e taglia con facilità anche i capelli più lunghi, i baffi e le basette. Il rasoio è completamente Made in Germany e costruito per durare anni con un uso quotidiano.

Vantaggi pratici:

  • Utilizzo sia a secco che sotto acqua
  • Batteria al litio da 60 minuti per una lunga autonomia
  • Base di ricarica inclusa
  • Custodia da viaggio compresa

Caratteristiche tecniche:

  • Dimensioni del pacco: 25 x 13,8 x 7,1 cm; 455 g
  • Produttore: Procter & Gamble
  • Numero di modello: 9517s
  • Batteria: 1 batteria al litio inclusa

Acquista ora e scopri la differenza

La Braun Series 9 PRO+ è il rasoio elettrico per barba che fa per te. Con la sua tecnologia avanzata e la sua costruzione robusta, offre una rasatura profonda e confortevole sulla pelle. Non aspettare, acquista ora e scopri la differenza!

