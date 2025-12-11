Rasoio Barba Uomo Braun Series 7, 40 Lunghezze, Impermeabile

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €109.99 – €54.95

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Braun Series 7 Men’s Beard Trimmer, Electric Shaver, +7 Barber Tools, ProBlade Blade Sharpened for Life, 120 Min Autonomy, Waterproof, Precision Selector 40 Lughezze, BT7525, Grey

Scopri la Perfezione con la Serie 7 di Braun

La Serie 7 di Braun è stata progettata per offrire precisione e perfezione professionale con ogni passata. Grazie alla lama ProBlade Ultra Sharp a lunga durata e alla tecnologia AutoSense, questo trimmer per barba cattura anche i peli più ostinati. Con il sistema PrecisionLock e 40 impostazioni di lunghezza, puoi ottenere un controllo perfetto sul tuo stile.

Vantaggi Pratici:

Lama ProBlade Ultra Sharp a lunga durata per una rasatura sempre precisa

Tecnologia AutoSense per catturare anche i peli più difficili

40 impostazioni di lunghezza per un controllo preciso sul tuo stile

Accessori premium per tagliare, rasare e definire i dettagli

Caratteristiche Tecniche:

Il trimmer per barba Serie 7 di Braun è dotato di una batteria al litio a lunga durata che offre fino a 120 minuti di utilizzo senza fili. Inoltre, è completamente impermeabile, rendendolo facile da pulire e mantenere. La confezione include tutto il necessario per ottenere il look perfetto, tra cui 2 pettini, 1 accessori, 1 stencil per barba, 1 base di ricarica, 1 custodia di stoccaggio e 1 spazzola di pulizia.

Scegli la Perfezione

Con una valutazione di 4,4 stelle su 5 e oltre 935 recensioni, il trimmer per barba Serie 7 di Braun è la scelta ideale per chi cerca una rasatura precisa e professionale. Non aspettare ancora, scegli la perfezione e acquista il tuo trimmer per barba Serie 7 di Braun oggi stesso!