Rasoio Barba Uomo Braun Series 7, 40 Lunghezze, Impermeabile

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€109.99 – €54.95
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Braun Series 7 Men’s Beard Trimmer, Electric Shaver, +7 Barber Tools, ProBlade Blade Sharpened for Life, 120 Min Autonomy, Waterproof, Precision Selector 40 Lughezze, BT7525, Grey
Scopri la Perfezione con la Serie 7 di Braun
La Serie 7 di Braun è stata progettata per offrire precisione e perfezione professionale con ogni passata. Grazie alla lama ProBlade Ultra Sharp a lunga durata e alla tecnologia AutoSense, questo trimmer per barba cattura anche i peli più ostinati. Con il sistema PrecisionLock e 40 impostazioni di lunghezza, puoi ottenere un controllo perfetto sul tuo stile.
Vantaggi Pratici:
- Lama ProBlade Ultra Sharp a lunga durata per una rasatura sempre precisa
- Tecnologia AutoSense per catturare anche i peli più difficili
- 40 impostazioni di lunghezza per un controllo preciso sul tuo stile
- Accessori premium per tagliare, rasare e definire i dettagli
Caratteristiche Tecniche:
Il trimmer per barba Serie 7 di Braun è dotato di una batteria al litio a lunga durata che offre fino a 120 minuti di utilizzo senza fili. Inoltre, è completamente impermeabile, rendendolo facile da pulire e mantenere. La confezione include tutto il necessario per ottenere il look perfetto, tra cui 2 pettini, 1 accessori, 1 stencil per barba, 1 base di ricarica, 1 custodia di stoccaggio e 1 spazzola di pulizia.
Scegli la Perfezione
Con una valutazione di 4,4 stelle su 5 e oltre 935 recensioni, il trimmer per barba Serie 7 di Braun è la scelta ideale per chi cerca una rasatura precisa e professionale. Non aspettare ancora, scegli la perfezione e acquista il tuo trimmer per barba Serie 7 di Braun oggi stesso!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €109.99 - €54.95 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Braun Series 7 Men's Beard…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €272.28 - €199.99 ⭐ Valutazione: / 5 Oral-B iO 9 Rechargeable Electric Toothbrush,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.99 - €99.96 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B iO 5N Rechargeable Electric…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €86.00 - €79.00 ⭐ Valutazione: 5 / 5 MUGLER Alien Eau de Parfum…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €5.07 - €4.75 ⭐ Valutazione: / 5 Dedoles Ladies 5 Pack Colorful Funny…