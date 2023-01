Rasizza (Assosomm): "Boom dimissioni? lavoratori vogliono sentirsi parte attiva azienda"

“Rilevare questo numero, proveniente dalla divulgazione degli ultimi dati trimestrali sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro, fa davvero effetto: parliamo infatti di 1,7 milioni di lavoratori che nei primi 9 mesi del 2022 hanno lasciato il proprio lavoro; di certo, non possiamo che considerare consolidato un trend in atto da quasi 2 anni”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia spiega Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, l’Associazione italiana delle agenzie per il lavoro.

“Nei primi nove mesi del 2021 – sottolinea – le dimissioni erano state infatti 1,3 milioni; il 22% in meno. Indagarne le ragioni, perché le motivazioni sono molteplici, è sempre molto interessante. Si tratta in prima istanza di un tema di consapevolezza: i lavoratori, in post pandemia, vogliono sempre più sentirsi parte attiva dei processi e delle strategie di crescita di un’azienda”.

“La dinamica – commenta Rasizza – è comunque senz’altro positiva, perché porta le persone a una ricerca migliorativa che non può non avere effetti benefici sul mercato del lavoro. Agli imprenditori spetta ora il compito di essere più attrattivi e tutelanti. Nessun allarmismo per queste dinamiche di transizione occupazionale, però, anche in considerazione dei numeri, ben lontani dai livelli anglosassoni di turnover”.