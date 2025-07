Rashford al Barcellona: un sogno che diventa realtà

L’acquisto di nuovi talenti è fondamentale per le squadre di calcio, e il Barcellona ha compiuto un’importante mossa di mercato. L’attaccante inglese Marcus Rashford è ufficialmente un giocatore dei blaugrana, arrivando dal Manchester United dopo una stagione di successo in prestito all’Aston Villa.

Rashford ha sempre considerato il Barcellona come la sua destinazione ideale, nonostante le altre società abbiano cercato di ingaggiarlo. Recentemente, anche la Juventus si era informata sulla sua disponibilità, ma ha subito compreso che le possibilità di concludere l’affare erano limitate. La decisione finale del giocatore è stata chiara fin dall’inizio: la sua preferenza è stata sempre per il club spagnolo, che è riuscito a battere una concorrenza agguerrita per aggiudicarselo.