Rasha Younes e Omer Elomari

Da stranotizie
Rasha Younes e Omer Elomari, la coppia del Grande Fratello, hanno vissuto una nuova svolta. Dopo essere stata eliminata a un passo dalla finale, Rasha sembra aver cambiato idea una volta uscita dalla casa. I suoi messaggi sui social confermano che è pronta al chiarimento.

Rasha è finita nella bufera dopo aver confessato di aver preferito fare il nome di Omer nelle ultime nomination, ma poi ha deciso di nominare sé stessa, mettendo in crisi la sua posizione. Ha perso al televoto contro l’amica Grazia Kendi, che ha preferito dare più importanza alla sua voglia di arrivare in finale piuttosto che alla loro amicizia.

La coppia è scoppiata a causa di un futile litigio che ha portato Omer ad allontanarsi da Rasha, che ha reagito male e gli ha riservato parole poco carine. Una volta fuori dalla casa, Rasha ha confermato di essere fortemente arrabbiata con Omer, considerandolo una persona poco vera e leale.

Tuttavia, sembra che Rasha abbia cambiato idea una volta tornata a casa. Ha iniziato a seguire Omer su Instagram e ha risposto ai messaggi di una pagina fan della coppia, scrivendo di essere felice del loro sostegno e dell’affetto che stanno ricevendo. Ha anche chiesto al pubblico di portare Omer in finale, scrivendo “Il mio Omer”.

I fan sono felici di vederla così, convinti che sia tornata in sé e che fuori abbia riflettuto sul loro love story. Una foto condivisa da un’amica mostra Rasha che guarda la diretta del Grande Fratello e Omer in cucina, un chiaro segnale che l’ex gieffina sta aspettando Elomari. Il pubblico si aspetta di assistere a un confronto chiarificatore tra i due durante la finale.

