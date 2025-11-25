14.2 C
Gossip

Rasha Younes al centro della scena al Grande Fratello Italia

Rasha Younes al centro della scena al Grande Fratello Italia

Rasha Younes è al centro dell’attenzione nella decima puntata del Grande Fratello. La gieffina ha ricevuto una busta rossa da Simona Ventura, che è entrata nella Casa più spiata d’Italia e ha raggiunto il gruppo nel salotto. Inizialmente, il pubblico pensava che il messaggio fosse per Omer, a causa di quanto accaduto nei giorni scorsi, ma invece la destinataria era proprio Rasha.

La Younes è stata recentemente protagonista di una scomoda intervista con il suo ex fidanzato Manuel. La conduttrice ha lasciato il dubbio nei concorrenti, lasciando la busta in mezzo alla stanza, e i gieffini sono rimasti impietriti e sconvolti. Dopo aver lasciato il salotto, la Ventura ha aperto l’argomento con una clip riassuntiva, partendo da quanto accaduto nella scorsa puntata.

La conduttrice ha deciso di mostrare vicinanza a Rasha, notando che Simone e Francesca hanno sbagliato a bacchettare la coinquilina per via di una sua passata relazione con un uomo benestante. La Ventura ha diviso Rasha e Omer Elomari, e la Younes ha così avuto modo di scoprire alcune delle pesanti dichiarazioni dell’ex fidanzato Manuel.

Rasha ha replicato, spiegando che l’ex fidanzato non era ricco e che lei voleva prendere le distanze da lui. Ha aggiunto che la storia con Manuel era stata la più tossica che avesse mai avuto e che lui sapeva bene che lei si era sempre allontanata da lui.

In studio, Rasha ha avuto modo di difendersi, spiegando che Manuel sapeva perfettamente chi era e che lei non aveva mai chiesto soldi a lui. Ha anche raccontato che lui le aveva comprato una macchina, ma che lei gliel’aveva restituita e che lui l’aveva poi venduta.

Sonia Bruganelli ha preso la parola in studio, sostenendo che Rasha aveva perfettamente ragione e che un uomo che dice di aver tradito la propria partner e di averle comprato cose non è credibile. Simona Ventura ha dato tutto il suo appoggio a Rasha, dicendo che anche se fosse vero, non si fa. Omer Elomari ha preso le difese di Rasha, tenendogli testa e proteggendola.

