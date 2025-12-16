Rasha e Omer al Grande Fratello

Dopo aver annunciato che la puntata di stasera non è la finalissima del Grande Fratello, Simona Ventura dà inizio ai giochi con Omer Elomari e Rasha Younes. Tutto si concluderà con l’ultima puntata di giovedì 18 dicembre e, intanto, avviene un confronto tra due dei protagonisti di questa edizione. La loro relazione sembrava giunta definitivamente al capolinea, ma la distanza ha generato mancanze e nostalgia da parte di entrambi.

Rasha si mostra commossa e torna nella Casa più spiata d’Italia, con la loro canzone in sottofondo e usando alcuni fogli che riportano la sua dichiarazione d’amore. Fa una sorpresa a Omer, esponendosi sul serio in diretta: “Buonasera. Allora, ti ho guardato tutta la settimana. Ho ragionato e ho capito tante cose. Hai capito il mio carattere, le mie fragilità e le hai protette. Abbiamo fatto un casino. Io ero stanca e mi sono chiusa. Tu hai dubitato di me. Che ci serva da lezione, perché siamo due teste dure. Mi sei mancato da morire”.

Rasha e Omer si baciano e regalano il momento che i loro fan attendevano da sempre. Finalmente si lasciano andare, come una vera coppia. La Ventura dichiara dallo studio: “Mi commuovo. Sono bellissimi”, entusiasta per questo lieto fine. Sonia Bruganelli interviene in questo momento speciale, ma sembra voler stroncare la coppia e in particolare il cambiamento repentino della Younes. La Ventura tenta di fermarla, non vuole che questa relazione venga ostacolata. Ascanio Pacelli corre in suo soccorso, facendo notare che probabilmente entrambi hanno smaltito la rabbia. La Ventura esprime la sua gioia per la riunione della coppia: “Evviva i Rashmer! Sono tornati!”.