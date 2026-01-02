11.9 C
Raro caso di malattia neurometabolica in Puglia

Raro caso di malattia neurometabolica in Puglia

A soli venti giorni dalla nascita, un neonato pugliese è stato diagnosticato con una malattia neurometabolica rarissima, con solo quattro casi noti al mondo su circa sessanta descritti in letteratura scientifica. L’identificazione precoce ha permesso di avviare immediatamente le cure, evitando l’evoluzione di un quadro clinico potenzialmente devastante.

La diagnosi è stata resa possibile grazie allo screening genomico effettuato nei primissimi giorni di vita, che ha individuato una malattia causata da alterazioni del gene Spr, fondamentale per la produzione di neurotrasmettitori essenziali come dopamina e serotonina. La malattia può manifestarsi già nei primi mesi di vita con conseguenze gravissime, come ritardo psicomotorio profondo, ipotonia, spasticità o distonia degli arti.

Il laboratorio di genetica dell’ospedale Di Venere di Bari ha confermato l’estrema rarità della patologia. Il neonato è stato immediatamente preso in carico e sottoposto alle prime cure, che consistono nella somministrazione di L-dopa, carbidopa e 5-idrossitriptofano. Questa combinazione terapeutica può migliorare in modo significativo il quadro clinico, fino alla completa risoluzione dei sintomi.

L’efficacia del trattamento dipende dalla precocità della somministrazione, idealmente prima ancora che la malattia si manifesti. La diagnosi a pochi giorni dalla nascita rappresenta un passaggio fondamentale per modificare radicalmente la prognosi. Il caso è un esempio concreto dell’impatto dello screening genomico sulla sanità pubblica, che in questo caso potrebbe fare la differenza tra una vita segnata da una grave disabilità e un percorso di crescita con prospettive completamente diverse.

