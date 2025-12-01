13.8 C
Rari Nantes Florentia secondo posto

La nuova stagione agonistica del settore Esordienti A e B della Rari Nantes Florentia è iniziata con entusiasmo, buoni risultati e continuità. Gli Esordienti della Rari Nantes Florentia hanno conquistato un importante secondo posto di squadra nel Trofeo Chianti Banca a San Casciano Val di Pesa, inaugurando la nuova stagione nel migliore dei modi.

I ragazzi degli Esordienti B, guidati da Edoardo Lippi, Serena Errichi e Cosimo Tondo, e quelli degli Esordienti A, seguiti da Marco Morabito, Giorgia Camiciottoli, Sofia Torelli e Mattia Grimaldi, hanno dato prova di compattezza, impegno e grande spirito di squadra, confermando il valore del lavoro portato avanti quotidianamente in allenamento.

In una cornice calorosa e partecipata, con tante società protagoniste e il tifo di genitori e compagni sugli spalti, i ragazzi hanno mostrato da subito carattere e voglia di mettersi in gioco. Per molti atleti si è trattato della prima uscita stagionale, affrontata con emozione ma anche con grande determinazione; per altri è arrivata la conferma del percorso intrapreso negli ultimi mesi, fatto di crescita tecnica, maturità e consapevolezza dei propri mezzi.

Il secondo posto al Trofeo Chianti Banca rappresenta uno stimolo in più per la Rari Nantes Florentia per continuare a lavorare con la stessa passione, con l’obiettivo di far crescere non solo atleti competitivi, ma ragazzi sereni, uniti e orgogliosi di indossare i colori biancorossi.

