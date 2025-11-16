Raptors trionfano a Indianapolis, Pacers in crisi nera

Nella notte di sabato, i Toronto Raptors hanno concluso un fruttuoso viaggio in trasferta di cinque partite, battendo gli Indiana Pacers con un punteggio di 129-111. RJ Barrett e Jakob Poeltl sono stati i protagonisti della partita, entrambi segnando 22 punti.

Barrett ha realizzato 9 canestri su 17, compresi tre tiri da tre punti, mentre Poeltl ha segnato otto canestri su nove e raccolto nove rimbalzi, nonostante abbia avuto difficoltà ai tiri liberi con un 6 su 14. I Raptors hanno avuto sette giocatori in doppia cifra, con Brandon Ingram che ha contribuito con 19 punti e Scottie Barnes che ha chiuso la partita con 14 punti, 11 rimbalzi e sei assist.

Toronto ha dominato il primo tempo, chiudendo con un vantaggio di nove punti, per poi allungare nel secondo, raggiungendo un margine di 26 punti.

Per i Pacers, Pascal Siakam ha segnato 30 punti, afferrando cinque tiri da tre, mentre Andrew Nembhard ha aggiunto 22 punti e cinque assist. Tuttavia, Indiana ha dovuto affrontare numerose assenze, con solo due giocatori titolari disponibili a causa di infortuni. La squadra, finalista NBA nell’anno precedente, ha avuto un inizio difficile con un record di 1-12 ed è priva di sette giocatori, inclusa la recente assenza di Aaron Nesmith, che sarà fuori per almeno un mese a causa di un infortunio al ginocchio.

I Raptors affronteranno i Charlotte Hornets in casa lunedì, mentre i Pacers visiteranno i Detroit Pistons nello stesso giorno.