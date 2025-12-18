Rapsodia d’Amore al Teatro Martinitt di Milano

Dall’8 all’11 gennaio, Menti Pensanti presenta RAPSODIA D’AMORE, scritto, diretto e interpretato da Sergio Sgrilli e Corinna Grandi, con musiche originali di Sergio Sgrilli. Il duo si cimenta in uno spettacolo comico di arte varia, dove comicità, poesia, musica ed emozione si fondono per raccontare il tema dell’amore.

Corinna Grandi e Sergio Sgrilli mettono alla prova i loro talenti in una veste forse ancora sconosciuta al grande pubblico, facendo intrecciare la loro vita privata e quella professionale in un costante gioco di specchi tra la realtà e la finzione. Il teatro sta consumando il loro amore o il palco è la chiave della loro felicità? Questo dubbio si sviluppa in una pièce a quadri, visivamente incalzante, che attraverso testi e canzoni originali offre una riflessione emozionante sul sacrificio, le passioni e il bisogno di amare e sentirsi amati.

Lo spettacolo è fortemente consigliato a innamorati, delusi, traditi, promesse spose, perenni illusi, anime in pena, cuori infranti, sognatori accaniti e a chi sulla parola amore ha messo una croce sopra. Gli orari degli spettacoli sono dal giovedì al sabato ore 21 e domenica ore 18. I prezzi sono di 26 euro per la platea e 20 euro per la galleria. Per informazioni e acquisto biglietti, è possibile contattare il Teatro/Cinema Martinitt di Milano.