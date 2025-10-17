Rappresentanza e innovazione: il futuro dei forfettari in Italia

L’Unione Italiana dei Forfettari (UIFOR) è un sindacato attuale costituito per garantire rappresentanza ai lavoratori autonomi e digitali, al di fuori di influenze politiche, e radicato nel tessuto produttivo. In Italia, più di 2 milioni di contribuenti operano in regime forfettario, generando innovazione ma senza adeguate tutele. UIFOR mira a colmare questa lacuna offrendo supporto e un forum di dialogo con le istituzioni.

Secondo dati ufficiali, quasi la metà degli italiani non paga l’IRPEF, mentre una parte ridotta della popolazione contribuisce in misura significativa al gettito fiscale. In Italia, si considera “ricco” chi guadagna sopra i 50.000 euro, a differenza di altri paesi dove questo limite è notevolmente più alto. Questa situazione evidenzia problemi nella struttura fiscale italiana.

UIFOR include liberi professionisti, artigiani e operatori digitali sottoposti a imposta sostitutiva sul reddito, proponendo un modello basato su semplificazione fiscale, dignità del lavoro e innovazione. I fondatori, tra cui il presidente Vincenzo Castellano e la segretaria generale Chiara Lo Re, portano competenze diverse, da fiscalità a digitalizzazione.

Il lavoro autonomo, considerato motore silenzioso dell’economia, deve affrontare vulnerabilità e mancanza di rappresentanza. UIFOR soddisfa bisogni essenziali come la rappresentanza istituzionale e proposte di welfare, mirate a un fisco chiaro e giusto.

UIFOR auspica un fisco semplice e collaborativo, che integra intelligenza artificiale per ottimizzare la tassazione. Propone un osservatorio permanente sulla tassazione algoritmica, per garantire governance etica. Il modello “forfettario evoluto” punta a valorizzare le persone e le economie locali, facendo della semplificazione e personalizzazione i suoi punti chiave.