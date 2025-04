Rappresaglia Familiare a Bitonto: Un Meccanico nel Mirino per un’Auto Malfunzionante

Quattro persone di Bitonto sono state colpite da un provvedimento di divieto di dimora a causa di una presunta aggressione avvenuta il 7 gennaio scorso. La misura, emessa dal Tribunale di Bari e notificata dalla Polizia di Stato, riguarda individui di età compresa tra i 22 e i 53 anni, tutti con precedenti penali e legati da vincoli di parentela.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari e condotte dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Bitonto, hanno ricostruito gli eventi attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Gli indagati sono accusati di aver partecipato a un’aggressione violenta nei confronti di un uomo, titolare di un’officina, a causa di una controversia per il malfunzionamento di un’autovettura. Durante l’aggressione, la vittima è stata picchiata fino a perdere conoscenza.

Secondo quanto stabilito dal Gip, gli indagati sarebbero responsabili di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate, in concorso tra loro e per futili motivi, nei confronti di una persona anziana. Tuttavia, queste accuse necessitano di una verifica processuale nel contraddittorio con la difesa per accertare la verità dei fatti. Gli sviluppi futuri del caso dipenderanno quindi dalle procedure legali e dalla raccolta di ulteriori evidenze. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di Bari.