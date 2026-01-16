Rapporto tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono al centro dell’attenzione dopo un loro incontro in Franciacorta, che ha attirato l’interesse dei paparazzi. Il pilota è reduce dalla fine della relazione con Elodie, anche se i due non hanno mai annunciato ufficialmente la rottura, e da tempo non si mostrano più insieme. Elodie è attualmente impegnata con il tour e in vacanza con le amiche, mentre Iannone ha ridotto al minimo i riferimenti alla sua vita sentimentale sui social.

Anche Rocío Muñoz Morales sta attraversando una fase di cambiamento, avendo chiuso da alcuni mesi la lunga relazione con Raoul Bova, durata oltre un decennio e da cui sono nate due figlie. Prima dell’incontro con Iannone, Rocío aveva condiviso su Instagram alcuni scatti dal Teatro dell’Opera di Roma, dove aveva assistito all’opera di Puccini La Bohème, accompagnando le immagini con una riflessione sull’amore, descritto come fragile e intenso. proprio sotto quel post che è comparso il messaggio del pilota, scatenando reazioni immediate tra gli utenti e dando vita a un acceso dibattito nei commenti, soprattutto tra i fan di Elodie. Per ora, né Andrea Iannone né Rocío Muñoz Morales hanno scelto di chiarire la natura del loro rapporto.