Rapporto SIAE 2024: Spettacolo in Crescita in Italia

L’industria culturale italiana mostra segnali di vivacità secondo il Rapporto SIAE 2024, che evidenzia dati in crescita e nuove dinamiche. L’anno appena trascorso ha visto l’organizzazione di oltre 3,3 milioni di eventi, con una partecipazione di 253,5 milioni di spettatori, segnando un incremento del 6,15% rispetto al 2023.

La spesa nel settore è superata i 4 miliardi di euro, nonostante una leggera diminuzione della spesa media per spettatore, che si attesta a 15,83 euro. La fase post-pandemica ha portato a una distribuzione più ampia degli eventi, rendendo lo spettacolo più accessibile e radicato sul territorio.

Il cinema rimane il genere predominante, coprendo l’81% dell’offerta, anche se contribuisce solo al 13% della spesa complessiva. In contrasto, i concerti, pur rappresentando solo il 2% in numeri, generano il 25% delle spese, con 29 milioni di spettatori. Dati rilevanti mostrano un aumento del pubblico per jazz, oltre a un significativo incremento nella partecipazione a spettacoli teatrali, che registrano un aumento del 7,2%.

Il settore dei concerti ha visto oltre 65.000 eventi, attirando 29 milioni di persone e generando quasi 1 miliardo di euro di spesa. Lombardia e Lazio emergono come regioni leader in termini di eventi e spesa media. Nel teatro, la prosa rimane dominante, mentre il balletto ha visto l’incremento più alto di pubblico.

Il cinema, con 2,7 milioni di proiezioni e 73,5 milioni di spettatori, mostra segnali di recupero tra i giovani, mentre il settore fieristico e quello sportivo registrano anch’essi un significativo risveglio.